موسكو تتحدث عن مضاد لـكورونا والصحة العالمية تشيد بالنظام الصحي الروسي

أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا عن تمكنها من تطوير دواء لعلاج المرض الذي يسببه فيروس كورونا "كوفيد-19"، على أساس عقار "مفلوكوين" المضاد للملاريا.

وقالت الوكالة في بيان لها إن المركز العلمي الإنتاجي "فارم زاشيتا" التابع لها، "نجح في وضع خطة لعلاج عدوى فيروس كورونا على أساس عقار "مفلوكوين" المضاد للملاريا، مستفيدا من التجربتين الصينية والفرنسية".

وأضافت أن الدواء الجديد "يمنع بانتقائية عالية الاعتلال الخلوي الناجم عن فيروس كورونا، ويمنع تكاثره، فيما يعيق تأثير "الميفلوكين" الكابح للمناعة تنشيط الاستجابة الالتهابية التي يسببها الفيروس".

وأكدت أن "إضافة المضادات الحيوية من مجموعة الماكروليد والبنسلين الاصطناعي إلى نظام العلاج لا تؤدي إلى إصابة المريض بالالتهابات البكتيرية الفيروسية الناجمة عن "عدوى ثانوية" فحسب، بل تعمل على زيادة تركيز المادة في بلازما الدم والرئتين، ما يتيح توفير علاج فعال للمرضى".

وأضاف البيان أن خبراء مركز "فارم زاشيتا"، طوروا أسلوب العلاج هذا مع مراعاة توصيات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن الوكالة تقدمت إلى وزارة الصحة الروسية بمقترح إدراج الدواء والخطة العلاجية في توصياتها المنهجية بشأن الوقاية والتشخيص والعلاج من عدوى فيروس "كوفيد-19".

وأكدت الوكالة في ختام البيان أن اعتماد العلاج الجديد بما في ذلك للوقاية من الفيروس، سيتيح تجاوز ذروة تفشي الوباء وإحكام السيطرة عليه بفعالية مستقبلا.

الصحة العالمية تشيد

أعلنت ميليتا فوينوفيتش ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا أن نظام الرعاية الصحية الروسي جاهز لمكافحة فيروس كورونا، لكن على المواطنين اتباع قواعد الحجر.

وقالت في كلمتها عبر الإنترنت أمام منتدى "على مدى العشرين عاما القادمة": "نظام الرعاية الصحية في روسيا جاهز تماما لمحاربة الفيروس التاجي، لكن المواطنين يحتاجون إلى اتباع قواعد الحجر والعزل، والبقاء في المنازل، وإلا فإن عدد الإصابات سيزداد".

وأكدت على أهمية أن "يعرف الجميع تدابير النظافة الوقائية التي يمكن للجميع اتباعها".

وأضافت: "من الضروري أن يبذل الجميع أقصى ما في وسعهم، وعندها سنتمكن من الفوز".

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في روسيا حتى اليوم 1264 إصابة (817 منها في موسكو)، وتم شفاء 49 شخصا، وتوفي أربعة.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن التدابير التي اتخذتها موسكو لمكافحة الفيروس رائعة، وروسيا تتقدم عمليا على الجميع في استعداداتها.