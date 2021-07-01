موسكو تتحرك لتقريب وجهات النظر بشأن سد النهضة

جدد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، تأكيده على ضرورة استئناف التفاوض حول “سد النهضة” بهدف الوصول إلى حل يُراعي مصالح كل الأطراف في أسرع وقت ممكن.

وشدد لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، على ضرورة تفعيل العملية التفاوضية بين مصر والسودان وإثيوبيا بهدف تسوية الخلافات المتبقية في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة مصالح جميع الدول المنخرطة، بناء على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي”.

وتابع بيان للخارجية الروسية، اليوم الخميس”، أنه تمت الإشارة إلى جهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي بغية إيجاد حلول مقبولة لكافة الأطراف من أجل تسوية جميع المشاكل القائمة.

وكان لافروف قد أكد قبل أيام لنظيره المصري، سامح شكري، ضرورة استمرار التفاوض حول سد النهضة بهدف الوصول إلى حل يراعي مصالح كل الأطراف، على أساس أحكام ومبادئ القانون الدولي.