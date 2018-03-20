نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن بريطانيا تسعى لاستغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لدعم اتهاماتها لروسيا بشأن قضية ضابط الاستخبارات السابق سيرغي سكريبال.

وقال ريابكوف: "ما يدور حول هذه القضية من حيث عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والجهود التي نبذلها في إطار هذه المنظمة، هو أنه من الواضح سعي بريطانيا وحلفائها لاستغلال إمكانيات أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإثبات اتهاماتها غير المسبوقة في التجربة الدولية".

وقال نائب الوزير إن المنظمة يجب عليها تقديم كافة المعلومات المتعلقة بقضية سكريبال والتأكيدات التي حصلت عليها كما يجب عليها كشف نواياها في التعامل مع بريطانيا.

كما أشار نائب الوزير إلى أن لندن لم تقدم أية معلومات متعلقة بقضية سكريبال وتمنع القنصلية الروسية من الوصول إلى المواطنة الروسية يوليا سكريبال.

وشدد ريابكوف على أن بريطانيا في حال تحديدها نوع المادة الكيميائية السامة من المفترض امتلاكها لنماذج هذه المادة، قائلا إن تصريحات التشيك والسويد بأنهما لا تملكان المادة السامة "نوفيتشوك" لا تستثني الواقع أنهما تملكان إمكانيات لصناعة هذه المادة.

وأكد ريابكوف من جديد عدم وجود برنامج صناعة مادة تمسى بـ"نوفيتشوك" في الاتحاد السوفيتي السابق أو في روسيا الحديثة، مشيرا إلى أن التصريحيات المتكررة في الأيام الأخيرة هي من باب التلاعب. وأشار ريابكوف إلى أن الخبراء الذين يدلون مؤخرا بتصريحاتهم الكثيرة حول صناعة المواد السامة هاجروا من الاتحاد السوفيتي منذ زمن قديم، وليست لديهم كل المعلومات عما جرى في الاتحاد السوفيتي في هذا المجال ويعتمدون على معلومات قدمها لهم الخبراء الغربيون.