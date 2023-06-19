موسكو تتهم كييف بانتاج "قنبلة قذره"

كشفت الاستخبارات الخارجية الروسية عن معلومات تلقتها تؤكد اقدام السلطات الاوكرانية على إرسال دفعة من الوقود المشع من محطة روفنو الذري لإعادة معالجته وهو ما يعني ان كييف بصدد انتاج قنبلة نووية قذرة استخدامها يعني تدمير كبير للبيئة الى جانب سقوط الالاف من الضحايا

وقال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين "أنها تلقت معلومات حول قرار هيئة التفتيش الحكومية للرقابة النووية معلومات تشير إلى أن كييف ربما تواصل العمل على صنع قنبلة نووية قذرة" وهي قنبلة محشوة بالمتفجرات والمواد المشعة، يؤدي انفجارها إلى التلوث الإشعاعي لمنطقة شاسعة.

واوضح المسؤول الامني الروسي ان اوكرانيا نقلت حاويتين خاصتين إلى موقع تخزين الوقود النووي المستهلك في تشيرنوبيل من دون ان يخطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك

وسينعكس استخدام اوكرانيا التي تتعرض لهزيمة كبيرة في المعركة مع القوات الروسية لـ"قنبلة نووية قذرة" على حياة وصحة جميع السكان وعلى المنظومة البيئية في أوروبا الشرقية ، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأسود".

وتشير تقارير الى احتمالية استخدام اوكرانيا لتلك القنبلة بهدف قلب موازين القوى في المعركة وفي وقت سابق من يونيو، اعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بأن قيادة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أنشأت وحدة منفصلة مزودة بطائرات خفيفة لتنفيذ أعمال تخريبية في روسيا، باستخدام مادة متفجرة تحتوي على عناصر مشعة.