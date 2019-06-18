موسكو تتهم واشنطن باتباع "مسار متعمد لإشعال الحرب" مع ايران

طالبت روسيا الولايات المتحدة الثلاثاء بالتخلي عما وصفته بالخطط الاستفزازية لنشر المزيد من القوات في الشرق الأوسط والكف عن الأفعال التي بدت وكأنها محاولات متعمدة لإشعال حرب مع إيران.

وجاءت التصريحات على لسان سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي لوكالات أنباء روسية وبعد إعلان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان الاثنين عن اعتزام واشنطن إرسال نحو ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لأغراض دفاعية.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء إن بلاده لن تشن حربا على أي دولة، ودعا الكرملين كل الأطراف إلى ضبط النفس.

وقال ريابكوف للصحفيين إن موسكو حذرت واشنطن وحلفاءها الإقليميين مرارا مما أسماه "تصاعد التوتر والتهور في منطقة متفجرة".

وأضاف "الآن ما نراه هو محاولات أمريكية متواصلة ومستمرة لتكثيف الضغط السياسي والنفسي والاقتصادي وأيضا العسكري على إيران بطريقة استفزازية تماما. لا يمكن وصف (هذه الأعمال) إلا على أنها مسار متعمد لإشعال الحرب".

وقال ريابكوف إنه إذا كانت واشنطن لا تريد الحرب فعليها أن تظهر ذلك. وأضاف "إذا كان الأمر كذلك حقا، فعلى الولايات المتحدة أن تتراجع عن تعزيز وجودها العسكري".

