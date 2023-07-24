موسكو تتوعد كييف برد قاس عقب هجوم المسيرات

أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين أن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قاسية ردًا على الهجمات بالطائرات المسيرة التي ينفذها نظام كييف.

جاء هذا التصريح في بيان رسمي عن الخارجية الروسية، وجاء كرد فعل على الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت في موسكو والقرم.

وأوضحت الخارجية الروسية أن تصاعد الوضع وزيادة تأزمه يرجع إلى تصرفات أوكرانيا الوقحة وتركيز الغرب على هذه المسألة، مؤكدة أن الجانب الروسي يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات صارمة وفقًا لما يراه مناسبًا للتصدي لهذه الهجمات الأوكرانية.

في سياق متصل، نقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إن جميع المسيرات التي حاولت الهجوم على موسكو اليوم قد تم إسقاطها.

وأكد بيسكوف أن هذه المحاولات لن تؤثر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأنها ستحقق أهدافها بالكامل.

وبخصوص تعزيز الدفاعات الجوية التي تحمي العاصمة موسكو، أكد بيسكوف أن هذا الموضوع يندرج تحت اختصاص وزارة الدفاع، وأن الدفاعات الجوية تصدت بنجاح لجميع المسيرات وجاري اتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة للتصدي لأي تهديدات محتملة.

وفي إطار آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين عن إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرتين مسيرتين على مبانٍ في موسكو.

كذلك تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 17 مسيرة على أهداف في أراضي شبه جزيرة القرم، ليلة الاثنين.

