موسكو تحدد ذروة تفشي كورونا

كشفت سلطات العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عن توقعاتها بشأن موعد ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المدينة.

وأكدت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، للصحفيين أن الوباء سيبلغ ذروته في الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة القادمة، قائلة: "الأسابيع المقبلة ستكون صعبة".

وأشارت المسؤولة الروسية إلى أن الضغط على نظام الرعاية الصحية في العاصمة موسكو ارتفع بأضعاف إثر تفشي كورونا، مضيفة أن جميع المؤسسات المحلية والفدرالية تعمل بدأب على إمداد الأطباء بكل ما يلزم للتعامل مع العدوى.

وأعربت راكوفا عن قناعتها التامة بأن موسكو ستتجاوز أزمة كورونا وستعود قريبا إلى حياتها الطبيعية، محذرة في الوقت نفسه من أن نتيجة المعركة ضد الوباء لا تتوقف على جهود الأطباء فقط، بل وعلى قرارات السلطات ومدى التزام المواطنين بإجراءات الحجر الصحي.

ولا تزال موسكو أكبر بؤرة لكورونا في روسيا، وسجلت هناك حتى الآن 127 وفاة وأكثر من 16 ألف إصابة بالفيروس.