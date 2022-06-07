موسكو "تحرر" مدينة جديدة وتكشف كميات الاسلحة الاوكرانية المدمرة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء "تحرير" مدينة سفياتوغورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية من القوات الأوكرانية فيكا كشفت موسكو عن الاسلحة الاوكرانية الغربية التي تم تدميرها

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن بين الأسلحة التابعة للجيش الأوكراني والتي تم تدميرها بنيران المدفعية الروسية خلال يوم، مدفع ذاتي الحركة سلمته النرويج ومدفعا هاوتزر أمريكيان.

وأوضح الناطق باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية صباح اليوم الثلاثاء أن قصفا مدفعيا روسيا أدى إلى تدمير مدفع ذاتي الحركة من طراز M109A3 عيار 155 ملم قدمته النرويج، وقطعتين من مدافع الهاوتزر M777 عيار 155 ملم أمريكية الصنع حسب موقع روسيا اليوم الالكتروني

وأضاف أن القوات الصاروخية والمدفعية أصابت ما مجموعه 39 موقعا للقيادة و47 موقع إطلاق نار للمدفعية المعادية، و426 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 قومي متطرف وتدمير ثلاث راجمات صواريخ من طراز "غراد" وثلاث منصات إطلاق لمنظومات الصواريخ S-300 في منطقة كراماتورسك بدونباس.

ودمرت القوات الروسية بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو مستودعين للذخيرة وضربت 3 مواقع لبطاريات المدفعية الأوكرانية، فيما ضرب الطيران الروسي 65 منطقة تجمع للقوات الأوكرانية، ما أدى إلى تدمير راجمتي صواريخ "غراد" والقضاء على أكثر من 170 قوميا متطرفا.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 12 طائرة بدون طيار أوكرانية في مقاطعتي خاركوف ونيكولايف خلال يوم.

وبلغت حصيلة ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 190 طائرة أوكرانية، و129 مروحية، و1139 طائرة بدون طيار، و333 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3443 دبابة ومدرعة أخرى، و478 راجمة صواريخ، و1807 قطع من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 3464 مركبة عسكرية خاصة.