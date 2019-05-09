موسكو تخطط لبناء 12 فرقاطة حديثة

تخطط روسيا، لبناء 12 فرقاطة حديثة، من المشروع " 22350 إم"، التي ستحمل مجموعة من الصواريخ المجنحة الضاربة، من طراز "كاليبر" و"أونيكس" و"تسيركون".

وصرح مصدر في صناعة بناء السفن الحربية الروسية، لمراسل وكالة تاس اليوم الخميس بأنه "من المقرر تسليم السفينة الأولى من هذا الطراز، للقوات البحرية الروسية، في عام 2027".

وذكر المصدر، أن إنجاز تصميم الوثائق الفنية المتعلقة بهذه السفن الحربية، التي تبلغ إزاحة المياه لكل منها 7 آلاف طن، سيكتمل العام الجاري.

وأشار المصدر، إلى أن كل فرقاطة من هذا النوع، يمكنها حمل حوالي 48 صاروخا ضاربا مجنحا من طراز "كاليبر" و"أونيكس" و"تسيركون"

وقال المصدر: "بشكل إجمالي، نخطط لبناء 12 فرقاطة من هذا النوع. وسيتم تسليم 11 قطعة منها، في إطار برنامج التسليح الحكومي الجديد".

وأضاف، أن الفرقاطات الجديدة، ستزود أيضا بنظام دفاع جوي صاروخي من طراز، "بوليمنت – ريدوت" مع ما يصل إلى 100 صاروخ وأسلحة مضادة للغواصات وطوربيدات.