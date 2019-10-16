موسكو تدعو لضمان امن الحدود واردوغان يتهم جيش الاسد بقتل الجندي التركي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن القصف من جهة مدينة منبج السورية، الذي أودى بحياة جندي تركي جاء من قبل الجيش السوري.

وقال أردوغان للصحفيين بعد زيارته لأذربيجان، تعليقا على مقتل الجندي، إن "ذلك نتيجة قصف مدفعية النظام (السوري). وكان هناك قصف مكثف ردا على ذلك. وجعلنا النظام يدفع ثمنا باهظا مقابل ذلك".

يذكر أن جنديا تركيا قتل وأصيب 8 آخرون بجروح الثلاثاء، جراء القصف المدفعي على القوات التركية، الذي جاء من جهة مدينة منبج بشمال سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن "تحييد" 611 من عناصر الوحدات الكردية منذ بدء عملية "نبع السلام" بشمال سوريا.

امن الحدود

من جانبه أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء، أن بلاده ستعمل على تشجيع التعاون الأمني بين سوريا وتركيا على الحدود المشتركة بهدف ضمان أمن البلدين.

وقال لافروف خلال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي المنعقد في سوتشي اليوم، إن روسيا ستشجع على تطبيق الاتفاق الأخير بين دمشق والأكراد لانتشار الجيش السوري على طول الحدود بين سوريا وتركيا.

وأضاف: "يجب مساءلة الدول التي توفر المأوى للمقاتلين الذين يغادرون سوريا... الدول الأوروبية تحاول في الآونة الأخيرة وبمختلف الطرق ألا تستقبل مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف الإرهابيين الدوليين في سوريا".

وتابع: "نعتبر أن الدول التي تمنح جنسيتها للإرهابيين المحتملين، يجب أن تخضع للمساءلة".