موسكو ترحب بفوز بشار الأسد "المقنع" في الانتخابات السورية

رحبت وزارة الخارجية الروسية الجمعة بفوز بشار الأسد “المقنع” في الانتخابات الرئاسية في سوريا منددة بالانتقادات الغربية لحليفها الكبير.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن “الفوز المقنع والحاسم لرئيس البلاد يشكل خطوة مهمة لتعزيز استقرار” سوريا.

وفاز رئيس النظام السوري، بشار الأسد، كما كان متوقعاً، بولاية رئاسية جديدة من سبع سنوات بعد حصوله على 95.1% من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأربعاء وانتقدتها بشدّة المعارضة والدول الغربية، بحسب النتائج الرسمية التي صدرت ليل الخميس.

وقال رئيس مجلس الشعب حمودة صبّاغ لدى إعلانه النتائج الرسمية إنّ الأسد البالغ من العمر 55 عاماً “فاز بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية” بعد حصوله “على 13,540,860 صوتاً، بنسبة مقدارها 95.1 بالمئة من عدد أصوات المقترعين”.

وأضاف أنّ إجمالي عدد الذين أدلوا بأصواتهم في داخل سوريا وخارجها بلغ 14,239,140 مقترعاً من أصل 18.1 مليون ناخب مسجّلين على قوائم الناخبين، مشيراً إلى أنّ نسبة الإقبال على التصويت بلغت 78.64%.

أما المرشّحان الآخران اللذان نافسا الأسد في هذه الانتخابات، وهما الوزير والنائب السابق عبد الله سلّوم عبد الله والمحامي محمود مرعي من معارضة الداخل المقبولة من النظام، وكلاهما غير معروف على نطاق واسع، فحصلا على 1.5% و3.3% من الأصوات على التوالي. (أ ف ب)