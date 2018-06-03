موسكو ترد على تهديد الرياض للدوحة إذا حصلت على إس-400

علّق مسؤول في مجلس الاتحاد الروسي، السبت، على موقف السعودية الرافض لخطط روسيا بشأن تزويد قطر بمنظومة الدفاع الجوي إس- 400.

وقال المسؤول الروسي إن خطط موسكو على هذا الصعيد "لن تتغير".

جاء ذلك ردا على تقرير نشرته، الجمعة، صحيفة "لوموند" الفرنسية، تضمن مزاعم بأن الرياض طلبت من باريس الضغط على قطر؛ لمنعها من الحصول على المنظومة.

وتعقيبا على تلك المزاعم، التي لم تعلق عليها باريس والرياض حتى الساعة 17:00 (توقيت غرينتش)، نقلت وكالة "سبوتنيك" عن نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، ألكسي كوندراتييف، قوله إن "موقف السعودية بهذا الصدد مرتبط بموقف الولايات المتحدة".

وأضاف: "لا تريد واشنطن أن تفقد سوق السلاح الإقليمي؛ لأنه كبش كبير لهم، وستواصل أمريكا الضغط على السعوديين".

وتابع: "من الواضح أن الرياض تلعب في المنطقة دورا مهيمنا، وتعزيز الجيش القطري لمقدراته العسكرية عن طريق منظومة الدفاع الجوي (إس- 400) يعطيه مزايا واضحة؛ لذلك فإن التوتر في السعودية أمر مفهوم".

وأشار كوندراتييف إلى أن "بلاده تسعى لخدمة مصالحها، ودعم ميزانية الدولة؛ من خلال تزويد قطر بمنظومة إس- 400"، لافتا إلى أن "موقف السعودية هنا ليس له علاقة، وروسيا لن تغير خططها".