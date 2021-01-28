موسكو ترفض اطلاق نافالني وتغلق متاجر اسلحة

رفضت محكمة روسية طلب الكفالة واطلاق المعارض أليكسي نافالني وامرة بإبقائه في الحبس فيما اغلقت محال بيع الاسلحة قبيل تظاهرة تضامنيه معه

وتقول المحكمة انه بوجود العديد من الدعاوى القضائية بحقه، قد يواجه نافالني (44 عاما)، وهو منتقد بارز للرئيس فلاديمير بوتين، عقوبات بالسجن لسنوات. ويدعو الغرب روسيا لإطلاق سراحه وتظاهر عشرات الآلاف في روسيا يوم السبت احتجاجا على اعتقاله.

وكان أمر باحتجاز نافالني لمدة 30 يوما قد صدر في 18 يناير كانون الثاني بعد أن عاد لبلاده للمرة الأولى من رحلة علاج في ألمانيا من مضاعفات تسميمه بغاز أعصاب يستخدم لأغراض عسكرية في أغسطس آب.

وأمرت المحكمة في ذلك الوقت باعتقاله بتهمة مخالفته لإطلاق سراح مشروط وهو ما ينفيه نافالني.

خاطب نافالني قاضي المحكمة من محبسه عبر وصلة الفيديو قبل الحكم وطالب بالإفراج عنه وشجب ما وصفه بمزاعم غير منطقية بالغت فيها السلطات الروسية بغرض تهميشه لأسباب سياسية.

وقال “لن نسمح أبدا… لهؤلاء باحتجاز بلادنا وسرقتها. نعم القوة الغاشمة في صالحكم الآن. يمكنكم… أن تضعوا الأصفاد في يديّ. (لكن) ذلك لن يستمر إلى الأبد”.

نافالني يعتزم الطعن

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن المحامين الممثلين لنافالني قولهم إنه يعتزم الطعن في الحكم الصادر بالإبقاء عليه في الحبس.

وبعد صدور الحكم قال نافالني للقاضي “كل شيء كان واضحا لي قبل بدء الجلسة.. شكرا لك”.

ودعا حلفاء لنافالني إلى خروج احتجاجات جديدة في مطلع الأسبوع للمطالبة بالإفراج عنه. وقالت السلطات إن أي مظاهرات ستكون غير قانونية وسيتم تفريقها.

اغلاق محال الاسلحة في موسكو

في الاثناء أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بأن بعض محال الأسلحة في موسكو ستغلق أبوابها نهاية الأسبوع الجاري وسط توقعات بمظاهرات غير مرخص بها جديدة لأنصار الناشط المعارض أليكسي نافالني.

وذكرت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن اثنين على الأقل من محال الأسلحة والذخيرة في موسكو أعلنا عن توقفهما عن العمل السبت والأحد القادمين بتوجيهات من أجهزة إنفاذ القانون، فيما قال محل ثالث إنه يتخذ خطوة مماثلة لإجراء أعمال تقنية.

التوجيهات بتعليق عمل تلك المحالات مؤقتا صدرت عن الحرس الوطني (أي أحد أجهزة الأمن الفدرالية في روسيا)، لكن الحرس بدوره نفى صحة هذه الادعاءات.

مظاهرات الاحد

وينوي أنصار نافالني تنظيم مظاهرات جديدة في موسكو الأحد القادم، فيما توعدت النيابة والشرطة منظمي أي حملات غير مرخص بها أو المشاركين فيها بالملاحقة القانونية.

ونظمت في مختلف مدن روسيا السبت الماضي مظاهرات غير مرخص بها دعا لها أنصار نافالني الذي اعتقل فور عودته إلى البلاد من ألمانيا أوائل يناير، بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا بتهمة الاختلاس.

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