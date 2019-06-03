موسكو ترفض انتقادات ترامب وتتمسك بالحل العسكري في ادلب

منشور 03 حزيران / يونيو 2019 - 03:37
رفضت موسكو بشكل قاطع انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التحرك العسكري الروسي والسوري في محافظة إدلب
رفضت موسكو بشكل قاطع انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التحرك العسكري الروسي والسوري في محافظة إدلب

رفضت موسكو بشكل قاطع انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التحرك العسكري الروسي والسوري في محافظة إدلب السورية، وقال الكرملين "إن هذا التحرك مبرر".

وكان ترامب حث روسيا وقوات الحكومة السورية يوم الأحد على وقف قصف إدلب بعد أن أصدر الكرملين بيانا يوم الجمعة أشار فيه لاستمرار دعم موسكو لهجوم قوات الحكومة السورية على إدلب المستمر منذ شهر.

وردا على سؤال عن انتقاد ترامب يوم الاثنين، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن المسلحين يستخدمون إدلب كقاعدة لشن هجمات على أهداف مدنية وعسكرية، واصفا ذلك بأنه غير مقبول.

 


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