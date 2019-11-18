موسكو تسلم الهند صواريخ إس-400 عام 2025

أعلن رئيس شركة “روستيخ” الروسية، سيرغي تشيميزوف، بدء بلاده بإنتاج أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات “إس-400” للهند، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ العقد وتسليم المنظومات بحلول عام 2025.

وقال تشيميزوف للصحافيين خلال معرض دبي للطيران: “لا أريد تحديد المبلغ، لكن تم سداد جزء منه مقدما، ولقد بدأنا تصنيع المنظومات وسيتم تنفيذ العقد وفقا للجدول الزمني، وتم تحديد عام 2025 لانتهاء موعد تنفيذه”.

ووفقا لما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية الإثنين، فقد أعلنت نيودلهي عزمها شراء “إس-400” مرة أخرى في عام 2015. وتم توقيع عقد توريد نظام صواريخ تريومف المضادة للطائرات بقيمة 5,43 مليارات دولار خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند العام الماضي.

في سياق متصل، قال مدير شركة “روس أوبورون إسبورت”، ألكسندر ميخييف، إنه سيتم توقيع عقد توريد ومكان إنتاج طائرات الهليكوبتر Ka226-T لوزارة الدفاع الهندية في الأشهر الستة المقبلة.

وأضاف رئيس روستيخ: “من المحتمل أن تفكر الهند والإمارات بجدية في شراء مقاتلات من طراز سو-57 من الجيل الخامس”.