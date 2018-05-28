موسكو تطلب من آبل حذف تطبيق تلغرام في روسيا

شعار شركة آبل

اعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية "روسكومنادزور" الاثنين انها طلبت من آبل وقف توزيع تطبيق تلغرام للرسائل المشفرة في روسيا وامهلتها شهرا للانصياع تحت طائلة التعرض لاجراءات انتقامية "محتملة".

في بيان قالت روسكومنادزور انها طلبت من آبل وقف اقتراح تلغرام على المستخدمين الروس في متجر برامجها وتعطيل الاشعارات التي يرسلها التنطبيق ما يعني ان مستخدميه لن يتمكنوا من تلقيها في حال ورود رسائل جديدة.

واضافت في بريد الى آبل ورد في البيان انه "تفاديا لاجراءات محتملة من روسكومنادزور ضد خدمات آبل نطلب منكم ابلاغنا في اقرب فرصة بالخطوات المقبلة للشركة لمعاجلة هذه المشكلة".

وقال مدير الهيئة الكسندر جاروف لوكالة انباء انترفاكس ان امام آبل مهلة شهر للانصياع. واضاف "بما انها شركة اجنبية شديدة البيروقراطية نتوقع ردا خلال شهر".

ورفض كشف الاجراءات التي ستتخذها الهيئة ضد آبل اذا لم تنفذ الشركة الاميركية مطلبها مؤكدا انه لا يريد "التكهن" حول رد فعلها. وتابع "عندما يأتينا الرد سنتصرف".

وكان القضاء الروسي امر منتصف نيسان/ابريل بحجب تلغرام لرفضه تزويد جهاز الاستخبارات بالشيفرة التي تتيح الاطلاع على رسائل المستخدمين.

لكن تلغرام نجح في الالتفاف على هذا القرار ولا يزال يستخدم في روسيا.

والتطبيق الذي اسسه في 2003 الاخوان بافل ونيكولاي دوروف، يستخدمه 200 مليون شخص في العالم بينهم 7% في روسيا.