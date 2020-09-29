موسكو تعارض تصريحات الدعم العسكري لأرمينيا وأذربيجان

أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أي تصريحات لجهات خارجية حول تقديم دعم عسكري لأرمينيا أو أذربيجان من شأنها أن تصب الزيت على نار النزاع في إقليم قره باغ.

وفي موجز صحفي قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تنظر في دعم أرمينيا عسكريا، وعلى سبيل المثال بموجب لوائح منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "إن الكرملين ينطلق، في المقام الأول، من ضرورة وقف إطلاق النار والأعمال القتالية في أسرع وقت ممكن. لا شك في أن أي تصريحات عن دعم عسكري أو أنشطة عسكرية تصب الزيت على النار. إننا نعارض ذلك بشدة ولا نتفق مع هذا القول".

وسابقا اليوم، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن استعداد أنقرة لدعم أذربيجان "سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات"، مضيفا أن تركيا تريد حل مسألة "احتلال أراضي أذربيجان من قبل أرمينيا" من جذورها.

واعتمد مجلس الدوما الروسي، في جلسته الدورية اليوم، بيانا حول الوضع في قره باغ، دعا فيه أذربيجان وأرمينيا، إلى العودة للمفاوضات.

وقال المكتب الصحفي لمجلس الدوما "البرلمان": "دعا نواب مجلس الدوما كافة الأطراف في قره باغ، إلى العودة إلى عملية التفاوض في أسرع وقت. وأعلن مجلس الدوما استعداده لتقديم مساعدة الوساطة، في استقرار الوضع".

كما أعرب مجلس الدوما، عن قلقه إزاء التصعيد الحاد للنزاع وسقوط عدد كبير من الضحايا، ودان استخدام الأطراف للقوة المسلحة.

واندلعت صباح يوم الأحد الماضي، اشتبكات عنيفة في قره باغ بين الجيش الأرمني والقوات المحلية من جهة، والجيش الأذربيجاني من جهة، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب في جولة جديدة من القتال.