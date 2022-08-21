موسكو تعتبر مقتلها جريمة خطيرة.. من هي "داريا دوغين" ؟

بدأت السلطات الروسية، التحقيق في قضية مقتل داريا دوغين، التي لقيت حتفها مساء أمس السبت، إثر انفجار وقع بسيارتها وسط ظروف وصفت بالغامضة.

واعتبر مكتب المدعي العام في ضواحي موسكو، الذي أخذ على عاتقه قضية "دوغين"، أن ما حدث جريمة قتل، ارتكبت بطريقة خطيرة.

وقال مكتب المدعي العام إنه إنه وضع تحت المراقبة مسار ونتائج التحقيق في القضية الجنائية التي بدأتها سلطة التحقيق بموجب الفقرة الثانية من المادة 105 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (القتل المرتكب بطريقة خطرة).

ولقيت ابنة العالم السياسي الروسي والشخصية العامة ألكسندر دوغين، حتفها مساء السبت، بانفجار سيارتها بالقرب من قرية بولشيه فيازمي في ضواحي العاصمة موسكو.

لحظات مصرع داريا دوغين

وقال رئيس الحركة الشعبية "الأفق الروسي" أندريه كراسنوف، إنه كان حاضرا مع داريا دوغين، قبل ساعات قليلة من مصرعها، في مهرجان "التقاليد"، مشيرا إلى أنه كان يعرف داريا شخصيا، وأن الحادث صعب للغاية.

وأضاف: "الانفجار وقع عندما استدارت داريا على طريق موزايسك السريع".

ولفت إلى أن "الانفجار وقع واشتعلت النيران في السيارة على الفور وفقدت السيطرة لأنها كانت تقود بسرعة وانحرفت إلى الجانب الآخر من الطريق".

من هي داريا دوغين ؟

داريا هي ابنة العالم السياسي الروسي والشخصية العامة ألكسندر دوغين. كانت ناشطة سياسية ضمن الحركة الدولية الأوراسية التي يرأسها والدها.

عملت لبعض الوقت مقدمة لبرنامج سياسي مع سيرغي ماردان على راديو "كومسومولسكايا برافدا"، إلى ذلك كانت تشارك في البرامج التلفزيونية السياسية، ونظرا لاتقانها اللغة الفرنسية كانت غالبا ما تتم استضافتها كخبيرة في السياسة الفرنسية.

تحصلت داريا دوغين على شهادة دكتوراه في الفلسفة، وكان أحد المجالات الرئيسية لبحثها دراسة تأثير أفكار الفيلسوف اليوناني أفلاطون على العالم القديم.

دعمت داريا دوغين بنشاط العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كما تعرفت شخصيا على عدد من المراسلين الحربيين والقياديين الميدانيين في دونباس.

وقد أدرجت بريطانيا داريا في قائمة العقوبات تحت مزاعم أنها "تعمل على نشر معلومات مضللة عن الصراع في أوكرانيا".