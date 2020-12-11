موسكو تعلن إطلاق سراح مواطنين روسيين احتجزا بليبيا بتهمة التجسس

أكد عضو الغرفة الاجتماعية الروسية ورئيس صندوق حماية القيم الوطنية ألكسندر مالكفيتش، إطلاق سراح مواطنين روسيين احتجزتهما السلطات الليبية قبل أكثر من عام بتهمة “التجسس”.

وقال مالكيفيتش، في تصريح لوسائل إعلام روسية، الخميس، “لقد تم إطلاق سراح المواطنين الروسيين المحتجزين في ليبيا منذ شهر مايو/أيار 2019”.

يُذكر أن مكسيم شوجالي، وهو يعمل في الصندوق الروسي لحماية القيم الوطنية، ومترجمه ذو الأصول الأردنية سامر سويفان، تم اعتقالهما في طرابلس في مايو 2019 ، بتهمة محاولتهما التأثير على الانتخابات الليبية المقبلة.

وكان نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، قد صرح، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن العمل على إطلاق سراح المواطنين الروسيين المحتجزين في ليبيا مستمر، وتأمل موسكو أن يتم إطلاق سراحهما قريبًا.

وقال نائب الوزير: “لا أريد أن أتنبأ (أي أحداث). العمل جار. هناك فرصة، آمل ذلك”.

في المقابل لم يصدر أي بيان رسمي بهذا الخصوص عن حكومة الوفاق الوطني الليبية، حتى موعد نشر الخبر. (الأناضول)