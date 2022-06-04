موسكو تعلن عن تدمير معسكر تدريب على الاسلحة الغربية ومقتل مرتزقة

اكدت موسكو ان قواتها دمرت مركز تدريب للمدفعية تابعا للجيش الأوكراني في مقاطعة سومي بشمال البلاد، فيما اعلن الجيش الاوكراني عن مقتل 4 من المرتزقة الغربيين في صفوفه.

صواريخ روسية تدمر معسكرا اوكرانيا

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو ضربت دمرت المعسكر المذكور وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن هذا المركز قام مدربون أجانب فيه بتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام مدافع الهاوتزر M777 عيار 155 ملم أمريكية الصنع. وأضاف كوناشينكوف أنه نتيجة هجوم صاروخي تم تدمير نقطة تمركز للمرتزقة الأجانب في مقاطعة أوديسا بجنوب أوكرانيا.

مصرع 4 من المرتزقة

الى ذلك أعلنت أوكرانيا السبت، مقتل 4 متطوعين عسكريين أجانب "مرتزقة"، مشيرة إلى أن الرجال الأربعة هم من ألمانيا وهولندا وأستراليا وفرنسا، وأن الجميع قتلوا بقصف روسي على جبهة خاركوف. أوكرانيا تعلن مقتل 4 من المرتزقة الأجانب كانوا يقاتلون في صفوف قواتها"إنه جحيم"... مرتزقة يتحدثون عن الجانب المظلم لتواجدهم في أوكرانيا