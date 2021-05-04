موسكو تنفي انهيار المحادثات النووية بفيينا

نفى مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، صحة الأنباء التي تحدثت عن انهيار مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وكتب المسؤول الروسي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "دهشت لما اطلعت على تعليقات بعض المحللين الذين ادعوا أن محادثات فيينا "تنهار""، مضيفاً "هذه مجرد أماني لدى أولئك الذين يعارضون جهود تقوية نظام حظر الانتشار النووي بناء على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".

وتابع قائلا: "في الواقع فإن المحادثات تحقق تقدماً".

كانت أطراف الاتفاق النووي قد اختتمت الجولة الثالثة لمباحثاتها في فيينا السبت، وعادت الوفود إلى عواصمها للتشاور، على أن تستأنف المباحثات الجمعة المقبل.

Read with surprise comments of some analysts who claim that the Vienna talks on #JCPOA are “collapsing”. This is wishful thinking of those who are against efforts to strengthen nuclear non-proliferation regime based on #NPT. In real life the talks are making progress. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) May 3, 2021



وفي حديث مع التلفزيون الإيراني، قال رئيس وفد إيران المفاوض في مباحثات فيينا، عباس عراقجي، إنّ هذه المباحثات أصبحت "أكثر نضجاً، والخلافات والنقاشات أصبحت أكثر وضوحاً وشفافية"، مؤكداً أنها "تمضي إلى الأمام رغم الخلافات".

وكشف عن أنه "حسب الاتفاق الحاصل حتى الآن، يجب رفع العقوبات التي طاولت القطاعات الاقتصادية، مثل الطاقة والصناعة والسيارات والتأمين والموانئ"، مشيراً إلى وجود خلافات بشأن العقوبات على كيانات وأشخاص إيرانيين.

ولفت إلى أنّ "هناك موافقة لإخراج معظم هذه الكيانات والأشخاص من العقوبات، والمفاوضات مستمرة حول هذا الموضوع".