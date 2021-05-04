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موسكو تنفي انهيار المحادثات النووية بفيينا

منشور 04 أيّار / مايو 2021 - 08:00
كانت أطراف الاتفاق النووي قد اختتمت الجولة الثالثة لمباحثاتها في فيينا السبت
كانت أطراف الاتفاق النووي قد اختتمت الجولة الثالثة لمباحثاتها في فيينا السبت

نفى مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، صحة الأنباء التي تحدثت عن انهيار مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني.
وكتب المسؤول الروسي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "دهشت لما اطلعت على تعليقات بعض المحللين الذين ادعوا أن محادثات فيينا "تنهار""، مضيفاً "هذه مجرد أماني لدى أولئك الذين يعارضون جهود تقوية نظام حظر الانتشار النووي بناء على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".
وتابع قائلا: "في الواقع فإن المحادثات تحقق تقدماً".

كانت أطراف الاتفاق النووي قد اختتمت الجولة الثالثة لمباحثاتها في فيينا السبت، وعادت الوفود إلى عواصمها للتشاور، على أن تستأنف المباحثات الجمعة المقبل.  


وفي حديث مع التلفزيون الإيراني، قال رئيس وفد إيران المفاوض في مباحثات فيينا، عباس عراقجي، إنّ هذه المباحثات أصبحت "أكثر نضجاً، والخلافات والنقاشات أصبحت أكثر وضوحاً وشفافية"، مؤكداً أنها "تمضي إلى الأمام رغم الخلافات".
وكشف عن أنه "حسب الاتفاق الحاصل حتى الآن، يجب رفع العقوبات التي طاولت القطاعات الاقتصادية، مثل الطاقة والصناعة والسيارات والتأمين والموانئ"، مشيراً إلى وجود خلافات بشأن العقوبات على كيانات وأشخاص إيرانيين. 
ولفت إلى أنّ "هناك موافقة لإخراج معظم هذه الكيانات والأشخاص من العقوبات، والمفاوضات مستمرة حول هذا الموضوع". 

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