موسكو: سنرد بقوة على استخدام أوكرانيا للقنابل العنقودية

أكدت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن روسيا سترد بشدة على استخدام أوكرانيا للذخائر العنقودية.

ووجهت زاخاروفا الاتهامات للولايات المتحدة وبريطانيا بدعم هجمات أوكرانيا التي تستهدف البنية التحتية الروسية.

تلك التصريحات جاءت ردًا على إعلان البيت الأبيض بأن أوكرانيا تستخدم القنابل العنقودية الأميركية ضد القوات الروسية.

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن موسكو تحتفظ بحقها في الرد على هذه الاستخدامات، مشددة على أن روسيا سترد في الوقت المناسب على استخدام أوكرانيا للذخائر العنقودية.

وكان المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي قد أكد أن القنابل العنقودية تم استخدامها "بشكل فعال" في المواقع والعمليات الدفاعية الروسية

وعلى الرغم من موافقة الولايات المتحدة على تزويد أوكرانيا بهذه الأسلحة، إلا أن كييف وعدت بأنها لن تستخدمها إلا لضرب تجمعات الجنود الروسيين، مما يعكس قلقًا بشأن استخدام هذه الأسلحة في مناطق مدنية.

تجدر الإشارة إلى أن القنابل العنقودية تثير الجدل عالميًا بسبب خطورتها على المدنيين بعد انتهاء النزاع، حيث قد تبقى العبوات الناسفة الصغيرة غير المنفجرة في الأرض وتشكل خطرًا على الأفراد العاديين.

ولهذا السبب، تم حظر استخدامها في أكثر من 100 دولة، بما في ذلك العديد من الدول الأوروبية، وذلك وفقًا لاتفاقية أوسلو لعام 2008، التي لم توقعها روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا



