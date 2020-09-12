موسكو: سنرد على أي عقوبات غربية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استعداد موسكو للرد بالمثل على أي عقوبات جديدة محتملة بحقها من قبل الغرب.

وذكر لافروف اليوم السبت، في حوار مع قناة "روسيا-1"، ردا على سؤال عن إمكانية فرض عقوبات غربية جديدة على روسيا: "لم يبطل أحد مبدأ المعاملة بالمثل في الشؤون الدولية، وسنرى ما هي العقوبات الجديدة التي قد تفرض".

وتابع عميد الدبلوماسية الروسية: "بطبيعة الحال، سنرد، ولا يمكن ترك ذلك بدون رد".

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات بين موسكو والغرب في ظل قضية التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني المتواجد حاليا في ألمانيا.