موسكو: سنرد على العقوبات الأمريكية المحتملة

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على العقوبات الأمريكية المحتملة ضد روسيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده بعد محادثاته مع نظيره الأوزبكستاني، اليوم الثلاثاء: "سنرد عليها بالتأكيد. ولم يلغ أحد أحد قواعد الدبلوماسية وهي المعاملة بالمثل".

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "سنسترشد بمصالحنا الخاصة. وإذا نظرنا إلى هذا الموضوع بشكل عام فمن المحتمل أن أولائك الذين يواصلون الاعتماد على القيود في مجال العلاقات الدولية، لقد حان الوقت أن يفكروا فيما إذا حققت هذه القيود أهدافها. هل تعتبر هذه السياسة فعالة وهل تحقق أهدافها؟ الإجابة ستكون واضحة. لا تحقق هذه السياسة أهدافها".

وأضاف أنه يجب على من يفرض هذه العقوبات التفكير فيما إذا أثرت هذه العقوبات سلبا على العلاقات بين البلدان وفيما إذا لم تعتبر العقوبات سببا لتدهور هذه العلاقات.

وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن الولايات المتحدة قد تفرض اليوم الثلاثاء عقوبات جديدة على روسيا بسبب المعارض الروسي ألكسي نافالني