موسكو لا تزال ترى "فرصة" لإنقاذ الاتفاق النووي مع ايران

اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء أن روسيا ترى أنه لا يزال هناك "فرصة" لانقاذ الاتفاق الدولي حول برنامج ايران النووي.

والاتفاق المبرم في 2015 بين الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيران قد ينهار كليا منذ انسحاب واشنطن منه أحاديا في 2018 قبل أن تعيد فرض عقوبات اقتصادية شديدة على طهران.

وفي 2019 بدأت إيران تتخلى تدريجيا عن التزاماتها ردا على قرار واشنطن.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن لافروف قوله خلال لقاء في موسكو مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف "اننا مقتنعون بأنه لا يزال هناك فرصة لاعادة الاتفاق إلى وضع مستقر".

واضاف "في أي حال، نحن كما أصدقاؤنا في إيران نبذل كل جهدنا لتحقيق هذه الغاية".

من جهته أشاد ظريف بحسب ما نقلت وكالة أنباء ريا-نوفوستي بالدور "المميز" لموسكو لحماية الاتفاق النووي الايراني.

وأضاف أن العلاقات بين موسكو وطهران "تستند إلى الاحترام المتبادل وستساهم في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة".

ومنذ انسحاب واشنطن الاحادي من الاتفاق النووي الايراني في 2018 واعادة فرض عقوبات أميركية على الجمهورية الاسلامية تراجع الاقتصاد الإيراني الى حد بعيد.

وزاد فيروس كورونا المستجد من صعوبات البلاد الاقتصادية التي كانت اغلقت موقتا في آذار/مارس المتاجر غير الضرورية وخفضت صادراتها ما أدى إلى تراجع قيمة عملتها وزاد من التضخم.

