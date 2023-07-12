موسكو لقمة الناتو: الحرب العالمية الثالثة على الأبواب

ردت موسكو بشكل صارم وحازم، على قمة حلف شمال الأطلسي التي عُقدت في عاصمة ليتوانيا، فيلنيوس، والتي أعلن فيها الأمين العام ينس ستولتنبرغ أن القادة قدموا خطة دفاعية شاملة لمواجهة روسيا.

وحذرت روسيا من زيادة مساعدات الحلف العسكرية لأوكرانيا، معتبرة ذلك تهديدًا للسلم العالمي، حيث وصف ديمتري ميدفيديف، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، القرارات الغربية بأنها "جنون".

وشدد ميدفيديف على أن المساعدات لن تمنع روسيا من تحقيق أهدافها في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الحرب العالمية الثالثة تقترب وأن الدول الغربية في طريق مسدود.

تم الإعلان عن خطة دفاعية شاملة لمواجهة روسيا بعدما أعلن ينس ستولتنبرغ عنها في قمة حلف شمال الأطلسي. كجزء من هذه الخطة، ستقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا، بما في ذلك إرسال قنابل عنقودية.

على الرغم من التوترات الحالية، أكد ستولتنبرغ أن حلف شمال الأطلسي ما زال مفتوحًا للدول الراغبة في الانضمام، وأن قرار الانضمام يتوقف على إرادة تلك الدول وليس على إرادة موسكو.

تستمر القمة في فيلنيوس لمدة يومين، وتهدف إلى إيصال رسالة دعم قوية لأوكرانيا وتوجيه رسالة تحذير إلى روسيا.

