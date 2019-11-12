موسكو: مستعدون لتعزيز قوة الجيش المصري

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم، أن روسيا مستعدة للمساعدة في تعزيز القوات المسلحة المصرية ورفد قدراتها الدفاعية

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرسل تحياته للرئيس المصري، ويتذكر بامتنان مشاركته في القمة الروسية الإفريقية كرئيس مشارك، مشيرا إلى أنه كان عملا شاقا ولكنه مثمر للغاية.

وأشار شويغو إلى أن مصر تحتل مكانة رائدة في القارة الإفريقية وتظل الحليف الاستراتيجي لروسيا في المنطقة.

ولفت إلى أن مصر اكتسبت هذه المكانة بفضل شخصية الرئيس المصري والقوات المسلحة المصرية، التي تعد ضامنا للتنمية المستقلة والمستقرة في البلاد وتحول دون انتشار التهديد الإرهابي في شمال إفريقيا.