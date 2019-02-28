موسكو: مسلحو إدلب يخططون للهجوم

القيادات الميدانية للمسلحين تعمل على إعادة هيكلة الفصائل الحليفة لـ"هيئة تحرير الشام"

حذرت الخارجية الروسية من مساعي الجماعات الإرهابية لتوسيع منطقة نفوذها في إدلب شمال غربي سوريا والسيطرة على تلك المحافظة كاملة.