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موسكو: من السابق لأوانه طرح مسألة رفع حظر الأسلحة عن ليبيا

منشور 19 نيسان / أبريل 2021 - 08:40
الأمم المتحدة تفرض حظرا للأسلحة على ليبيا
الأمم المتحدة تفرض حظرا للأسلحة على ليبيا

أعلنت الخارجية الروسية أنه من السابق لأوانه طرح مسألة رفع حظر الأسلحة عن ليبيا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية هناك.

صرح بيتر إليتشيف، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، للصحفيين بأنه من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية رفع أو تخفيف حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا قبل إجراء الانتخابات العامة هناك.

وقال: "حكومة الوحدة الوطنية قد تم تشكيلها للتو، وهي لم تبدأ العمل فعليا. دعونا ننتظر الانتخابات، إذا تم إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول، فسنحكم على كيفية تطور الوضع، لأنه من السابق لأوانه الحديث عن وحدة البلاد 

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