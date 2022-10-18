موسكو: هناك الف قتيل وجريح اوكراني يوميا

افادت قيادة العمليات العسكرية الروسية عن مقتل واصابة من 600 الى 1000 جندي اوكراني يوميا فيما تحدثت عن العمليات الجوية التي نفذها الطيران الروسي على عدة مدن اوكرانية

وقال قائد القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الجنرال سيرغي سوروفيكين، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية ان الطائرات الروسية نفذت 34 ألف طلعة جوية خلال العملية العسكرية الخاصة التي بدات في فبراير الماضي ، مشيرا الى فشل النظام الاوكراني المتتالي في اختراق الدفاعات الروسية

ونوه المسؤول العسكري الروسي الى اتخاذ القوات الروسية اقسى درجات الحذر للحفاظ على ارواح المدنيين وعدم سقوط ضحايا منهم وقال "سيضمن الجيش الروسي مغادرة آمنة للسكان والمعلنة بالفعل في إطار برنامج إعادة التوطين الذي تعده الحكومة الروسية".

من جانبه اكد قائد قوات العملية العسكرية الخاصة ان صواريخ "كينجال" الفرط صوتية الجديدة أثبتت كفاءتها في إصابة الأهداف

وفي 22 اب الماضي قال القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني أن 9 آلاف جندي أوكراني قتلوا منذ بداية الهجوم الروسي في 24 فبراير/شباط الماضي، علما ان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اعلن في منتصف أبريل/نيسان الماضي أن نحو 3 آلاف جندي أوكراني قُتلوا ونحو 10 آلاف أُصيبوا منذ بداية الحرب.