موسكو: واشنطن تجهز داعش لشن هجمات على قواتنا في سورية

كشف السلطات الروسية النقاب عن محاولات اميركية يقوم بها جهاز الاستخبارات الـ CIA لاستغلال المتطرفين والارهابيين في سورية لشم عمليات ضد القوات الروسية والايرانية في هذا البلد

الـ CIA ينسق مع الارهابيين

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، بأن مجموعة القوات الروسية في سوريا تملك معلومات عن وجود خطط لدى الاستخبارات الأمريكية لتعبئة متطرفين نائمين في سوريا لتنفيذ عمليات ضد عناصر قوات الأمن المحلية وعسكريي روسيا وإيران، وفقا لما نقلت عنه وكالة "تاس".

وقال الدبلوماسي البارز إن القوات الروسية في سوريا تتخذ إجراءات مناسبة للتعامل مع أي حوادث محتملة من هذا النوع.

استغلال الخلايا النائمة

وسبق أن أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن الاستخبارات الأمريكية تخطط لتعبئة خلايا متطرفة نائمة في العاصمة السورية دمشق وريفها ومحافظة اللاذقية لشن هجمات مركزة على عناصر لأجهزة الأمن السورية والقوات الروسية والإيرانية.

نائب عراقي: اميركا تعد مؤامرة مع داعش

والاسبوع الماضي كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي ، عن مخطط دولي خطير تقوده الولايات المتحدة الاميركية لمهاجمة السجون العراقية وتهريب قيادات داعش الإرهابية .

وقال الحمامي في تصريحات صحفية إن "محاولة مهاجمة السجون العراقية وخاصة سجون محافظة الانبار وتهريب قيادات داعش الإرهابية تأتي ضمن مخطط دولي كبير تقوده أميركا وتنفذه جهات سياسية داخلية".

وأضاف، أن "أميركا وحلفائها في الداخل يعملان على تهييج الأمن الداخلي وإرباك القوات الأمنية من خلال التعرضات التي تقوم بها المجاميع الارهاربية وإشغال الحشد الشعبي بهذه التعرضات ، ومحاولة توجيه الحشد للمعارك والقطاعات الخارجية وعدم التفاته للأمن الداخلي للبلاد".

وهذا ليس الاتهام الاول للولايات المتحدة بادارة والتعاون مع تنظيم داعش الارهابي في سورية والعراق، حيث لا تزال عملية انزال الاسلحة لعناصر التنظيم في كوباني اثناء حصار الاكراد لهم ماثلة للعيان، الى جانب اختطاف العشرات من القيادات من الاعتقال وارغام الامن الكردي على وقف التحقيق معهم

ويأتي ذلك في وقت بلغ فيه التصعيد بين روسيا والغرب حول أوكرانيا ذروته.