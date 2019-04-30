موسكو ودمشق تدعوان لعدالة توزيع المساعدات في "الركبان"

دعت روسيا وسوريا إلى السماح بدخول ممثلي الأمم المتحدة والهلال الأحمر والسلطات السورية إلى مخيم الركبان للنازحين جنوب شرقي سوريا.

وجاء في بيان مشترك صدر عن رئيسي المركزين الروسي والسوري لتنسيق عودة اللاجئين، ميخائيل ميزنتسيف وحسين مخلوف، أنه يجب القيام بذلك من أجل ضمان التوزيع العادل للمساعدات الإنسانية على اللاجئين هناك.

وورد في البيان: "لا يمكن ضمان الشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية إلا من خلال الوصول المباشر إلى المخيم نفسه لممثلي الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والحكومة السورية والهلال الأحمر العربي السوري، لتحديد الخطوات التالية لإنقاذ نزلاء المخيم".

ويأوي مخيم الركبان الواقع في منطقة التنف القريبة من الحدود مع الأردن نحو 40 ألفا من النازحين السوريين، يعانون من أقسى ظروف المعيشة.