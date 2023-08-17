موسكو وكييف تتناوبان الاعلان عن تحقيق تقدمات على جبهات في اوكرانيا

اعلنت كل من كييف وموسكو الخميس، تحقيق نجاحات على جبهات القتال في جنوب شرق وشمال اوكرانيا، في وقت اعلنت روسيا إحباط هجوم جديد بمسيرة اوكرانية على اراضيها.

وقال متحدث باسم الجيش الأوكراني ان قوات بلاده حققت نجاحا في اتجاه جنوبي قرية أوروزخينن عند الجبهة الجنوبية الشرقية في اطار هجومها المضاد التي تشنه منذ حزيران/يونيو.

وكانت كييف اعلنت الاربعاء، استعادة السيطرة على القرية، وبدأها الاستعداد للتقدم منها باتجاه المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي وصولا الى بحر آزوف.

واشار المتحدث أندريه كوفاليوف في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الى معارك عنيفة مع الجيش الروسي في منطقة خاركيف شمال شرقي اوكرانيا وفي محيط قرية قريبة من باخموت في الشرق.

وكان الجيش الروسي تمكن في أيار/مايو، وبعد قتال استمر لاشهر من السيطرة على مدينة باخموت التي تحولت باكملها الى ركام.

وقال كوفاليوف ان معارك عنيفة تدور في سينكيفكا في منطقة خاركيف وبودانيفكا في دونيتسك، واللتين شهدتا عمليات هجومية روسية وصفها بانها فاشلة.

هجوم جديد بطائرة مسيرة

واطلق الجيش الروسي هجوما باتجاه بلدة كوبيانسك في منطقة خاركيف التي استعادتها كييف في أيلول/سبتمبر، بحسب ما اعلن قائد اوكراني الاربعاء.

وقد تصدت قوات كييف للهجوم الروسي على البلدة، كما فعلت مع هجمات مماثلة في باخموت وقرب بلدة ليمان، كما يؤكد كوفاليوفمن.

على الجهة المقابلة، قالت وزارة الدفاع الروسية الخميس، إنّ قواتها حققت تقدما حول كوبيانسك القريبة من خط المواجهة، مؤكدة انها قامت كذلك بتحسين مواقعها في المنطقة بدعم من المدفعية وسلاح الطيران.

ويشن الجيش الروسي هجوماً منذ أسابيع عدة بهدف استعادة البلدة، علما ان السلطات الاوكرانية قامت باخلاء 37 قرية في محيطها، متحدثة عن وضع "صعب" في ظل تقدم قوات موسكو.

الى ذلك، اعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس، اسقاط طائرة مسيرة فوق منطقة بيلغورود في جنوب البلاد، في ما يشير الى استمرار لهذا النوع من الهجمات، والذي بات يقلق موسكو.

ومن جانبها، اعلنت السلطات الاوكرانية مقتل امراة في قصف طال الضاحية الشرقية لمدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف، مضيفة ان امراة اخرى اصيب بجروح جراء الشظايا، كما تعرض مبنى سكني لاضرار.