موسكو وواشنطن تطالبان تركيا بوقف التصعيد شمال سوريا

أثارت تهديدات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، باحتمال إطلاق عملية برية داخل الأراضي السورية، حفيظة روسيا وأمريكا اللتين أعربتا عن مخاوفهما بشأن التصعيد في شمال سوريا، وزعزعة استقرار المنطقة.

ودعا الكرملين، جميع الأطراف إلى الإمتناع عن أي مبادرة تزعزع الوضع العام، وتهدد استقرار شمال سوريا، عقب الغارات الجوية التركية على مواقع يسيطر تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "نفهم مخاوف تركيا المرتبطة بأمنها ... لكن في الوقت عينه، ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي مبادرة يمكن أن تؤدي إلى زعزعة خطيرة للوضع العام".

من جهة ثانية طالبت "أنقرة"، الولايات المتحدة، بوقف دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا إرهابية.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن وحدات حماية الشعب تعادل حزب العمال الكردستاني، وقال: "نطالب بقوة الولايات المتحدة، وكل محاورينا، بوقف دعم الإرهابيين ".

وردت واشنطن، يوم أمس الثلاثاء، على تهديدات أردوغان بتنفيذ عملية برية في شمال سوريا، ودعت إلى وقف التصعيد لحماية المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "نواصل معارضة اي عمل عسكري غير منسق في العراق ينتهك سيادة العراق".

ونفذت القوات الجوية التركية عملية مخلب السيف الأحد، شمال سوريا والعراق، كرد على عملية التفجير في مدينة اسطنبول، الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 81 آخرين.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الاثنين أن الغارات أسفرت عن مقتل 37 شخصًا، بينهم 18 عنصرًا من قوات النظام السوري، على الجانب السوري.