موسم الحج 2023 .. تفاصيل الخطة التشغيلية لمسارات حافلات مكة

كشف المركز الموحد للنقل، التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن تفاصيل الخطة التشغيلية لمسارات حافلات مكة خلال فترة موسم الحج لعام 2023.

وتهدف الخطة التشغيلية لتعزيز تجربة الحجاج وتسهيل وصولهم إلى المشاعر المقدسة وتنقلهم بين المواقع المهمة بكفاءة، كما تعكس التزام المركز الموحد للنقل والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في توفير خدمات نقل ممتازة وتسهيلات للحجاج لضمان تجربة حج مريحة وميسرة.

وتم بدء العمل بتنفيذ الخطة بشكل تدريجي اعتبارا من 20 ذي القعدة الموافق (9 يونيو 2023)، وذلك وفقًا للخطة النقلية التي وضعتها الجهات المعنية لموسم الحج.

وتشتمل الخطة على تغيير في مسارات الحافلات، والتي تم اختيارها بناءً على حركة الحج الترددية بين المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية.

وتهدف هذه التغييرات إلى تسهيل وتسريع تنقل الحجاج وتوفير وسائل نقل فعالة ومريحة لهم.

كما تأتي هذه الخطة في إطار الجهود المستمرة لتحسين النقل وتنظيم حركة المرور خلال فترة الحج، حيث يتزايد عدد الحجاج القادمين إلى مدينة مكة المكرمة بشكل كبير.

وأعلن المركز الموحد للنقل، عبر حساب "حافلات مكة" على منصة تويتر، عن الخطة التشغيلية لموسم الحج لهذا العام.

وقد تضمنت الخطة تغييرات في مسارات الحافلات، حيث تم تغيير مسارات (6، 5، 4)، بالإضافة إلى تخفيض مسار 9A للوصول إلى المنطقة المركزية.

وتم وضع الخطة التشغيلية بعناية وحرص من المركز الموحد للنقل، بهدف تحقيق انسيابية وسلاسة الحركة في مدينة مكة المكرمة، وتسهيل تنقل الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج في بيت الله الحرام.

وتأتي هذه الخطة كجزء من جهود المركز الموحد للنقل لدعم الجهات المعنية وضمان نجاح خطط التشغيل في موسم الحج.

وأفاد المركز الموحد للنقل بتفاصيل الخطة التشغيلية، حيث تضمنت تغييرات في المسارات المذكورة، فعلى سبيل المثال، سيبدأ المسار 4 رحلته من مواقف كدي ويتجه نحو العزيزية، مرورًا بطريق المسجد الحرام والمعابدة، ومن ثم يستمر إلى مشروع ذاخر قبل الخروج منه والوصول إلى محطة المروة.

أما المسار 5، فينطلق من العوالي باتجاه النسيم، وينتهي في نقطة الوصول "كدي"، بينما سيتم تعليق مرور المسار بمحطة أجياد خلال الفترة من 15 ذو القعدة حتى 30 ذو الحجة.

وفيما يتعلق بالمسار 6، سيبدأ رحلته من طريق الأمير سلطان باتجاه طريق أم القرى وشارع عبد الله عريف، وسيصل إلى نقطة توقفه بجوار محطة قطار الحرمين.

أما المسار 9A، فسيخدم سكان حي الشرائع فقط وسيتم تعليق وصوله إلى طريق الأمير سلطان خلال فترة موسم الحج.

