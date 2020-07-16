موسى ابو مرزوق يقر بفرار جاسوس من حماس الى اسرائيل

اقر القيادي البارو في حركة حماس موسى ابو مرزوق بوجود جاسوس في الحركة الا انه انكر ان يكون قياديا بارزا او احد عناصر عز الدين القسام الجناح المسلح الذي يشرف على الاستيلاء على قطاع غزة



واضاف ان حماس اعتقلت عددا من رفقاء الجاسوس والمتعاونين مع الاحتلال لكنهم ليسو شبكة منظمة "ليس بينهم رابط ، أعضاء متفرقون:... لا هم قيادات في القسام، ولا هم قيادات في حماس".

وأضاف: "بعضهم تم القبض عليه، وهو رهن التحقيق، أما أنهم قيادات، وأن عندهم كما ذكر العدو، بأن عندهم خارطة للضفادع البشرية، وقوة حماس البحرية، وما إلى ذلك، كله كلام ليس صحيحا، بالمطلق".

ومنعت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة أي شخص سيما من يحمل صفة الاعلامي من الظهور على قناتي "العربية" و"الحدث" من غزة. وهددت بمعاقبة المخالفين وذلك ردا على قيام قناة العربية بفضح قضية القيادي الهارب من القسام الى اسرائيل

يذكر ان العملاء والجواسيس في حركة حماس تسببوا بمقتل عدد كبير من المسؤولين والقيادات السرية للحركة في الوقت الذي تتهم حماس السلطة الفلسطينية بالاستمرار في عملية التنسيق الامني التي تعتبرها ضارة بالقضية الفلسطينية

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