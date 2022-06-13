مواطن في غزة يستنجد بالعالم: خذو حماس عنا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن فلسطيني يعيش تحت حكم حركة حماس في عزة يقف على سطح احد المنازل ويصرخ مستنجدا للخلال من حماس

وقال المواطن الفلسطيني باعالم خذو حماس من عندنا ، يا اميركا ويا عالم معناش مصاري ,, معناش ناكل نجقع اموال لحماس ومعناش ناكل

ياعالم يا امريكا خدوا حما س عنا معناش ناكل هكذا صرخ المواطن من غزة #اجرام_حماس #الانقلاب_الدموي_الحمساوي pic.twitter.com/JVHbzTCB1e — مش هيك الحكي (@m_al7aky) June 12, 2022

وانقلبت حماس بقوة السلاح على السلطة الفلسطينية في قطاع غزة عام 2007 وسيطرت بقوة السلاح على مقار الاجهزة الامنية والمدنية بعد ان قتلت 800 شخص من عناصر الامن الفلسطيني وموظفي السلطة ، وحكمت القطاع بالحديد والنار ، وتسببت في عدة حروب نتج عنها استشهاد الالاف بالاضافة الى عشرات الاف من المعاقين ، واثر ذلك وجدت اسرائيل ذريعة لتشديد الحصار على القطاع الامر الذي اصبحت المنطقة المكظة بالسكان تعاني من الفقر والجوع والعوز فيما عاش قادة وعناصر حماس في نعيم ورخاء كبيرين