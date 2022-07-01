موظفة عربية تتهم سفيرا إفريقيا في الكويت بهتك عرضها

كشفت صحيفة "الراي" الكويتية الجمعة، عن قيام موظفة في سفارة إفريقية بتقديم شكوى لدى السلطات الأمنية بحق السفير تتهمه فيها بهتك عرضها.

وقالت الصحيفة ان "سكرتيرة تعمل في إحدى السفارات الإفريقية، قدمت بلاغ اإلى المخفر عن تعرضها لخدش حيائها وهتك عرض".

واضافت ان السكرتيرة اتهمت في بلاغها السفير الإفريقي بانه "قام باستدراجها إلى مكتبه، وأمسك يدها واحتضنها، لكنها تمكنت من الإفلات منه والخروج من السفارة".

ونقلت صحيفة الراي العام عن مصادر أمنية أنه تم تسجيل قضية بالواقعة، ومضيفة ان النيابة العامة امرت بتصنيف القضية "جناية هتك عرض.

واضافت المصادر انه سيصار الى "إبلاغ وزارة الخارجية بتقرير عن الواقعة من النيابة العامة" جهة التحقيق في البلد الخليجي.

ولم تذكر الصحيفة اي تفاصيل أخرى حول السفارة المعنية بالواقعة أو هوية السفير المتهم.

هذا وتتمتع الكويت بقوانين صارمة لمكافحة الظواهر المتعلقة بالتحرش والعنف ضد المرأة،

وليس معروفا ما اذا كانت الحصانة الدبلوماسية التى يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية تقف عائقا فى طريق محاسبة السفير المتهم فى الواقعة.

غير ان الأعراف الدولية تنص على الحصانة الدبلوماسية لرئيس البعثة الأجنبية ولأفرادها المتمتعين بالصفة الدبلوماسية، فلم يكن من سبيل لملاحقة الموظف الدبلوماسي، سواء أكان فعله شخصيًا أم مرتبطًا بعمله الرسمي، ولا إلى مقاضاته مدنيًا.