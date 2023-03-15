موظفة مشرحة تنشر صور الجثث على الإنترنت

فتحت النيابة في مدينة ليون الفرنسية تحقيقا في حق موظفة بهيئة دفن الموتى في مستشفى عام في المدينة بعد اكتشاف قيامها بتصوير الجثث ونشر اللقطات على مواقع التواصل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النيابة العامة في المدينة الواقعة جنوبي فرنسا قولها انها فتحت تحقيقاً مع الموظفة "بتهمة التعدي على الخصوصية بالتقاط الصور أو تسجيلها أو نقلها”.

واوضحت النيابة انها فتحت التحقيق اثر دعوى رفعتها هيئة “أوسبيس سيفيل دو ليون” التي تضمّ 13 مستشفى ضد الموظفة في خدمة دفن الموتى بمستشفى كروا روس.

وكانت الهيئة قالت في بيان انها فتحت بدورها تحقيقا اداريا في حق الموظفة بعد تلقي بلاغ حول نشرها صور جثث الموتى، معربة عن ادانتها الشديدة لهذا الفعل الذي وصفته بانه "تصرف مستنكر وغير مقبول".

وأشار البيان أن الموظفة التي جرى وقفها عن العمل تخضع لإجراءات تأديبية.

وقالت صحيفة محلية ان الموظفة نشرت على مواقع التوصل صوراً لجثث في قسم خدمات دفن الموتى في المستشفى، قبل ان يقوم مستخدم إنستغرام بكشف اسمها ويعيد نشر بعض الصور داعيا متابعيه إلى الإبلاغ عنها.

ولا يزال سبب قيام الموظفة بنشر صور الجثث على الانترنت غير معروف.