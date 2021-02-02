موظفو الاتحاد الاوروبي ينسحبون من موانىء ايرلندا الشمالية

قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، إن موظفي الاتحاد الأوروبي سينسحبون مؤقتا من عملهم في موانئ إيرلندا الشمالية بسبب مخاوف أمنية.

وذكر متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "طلبنا منهم عدم الحضور إلى وظائفهم اليوم، وسنواصل مراقبة الوضع والتكيف وفقا لذلك"، مضيفا أن أمن موظفي الاتحاد الأوروبي في إيرلندا الشمالية يمثل أولوية قصوى.

وعلقت إيرلندا الشمالية مؤقتا بعض عمليات التفتيش في ميناءين في وقت متأخر يوم الاثنين، بعد أن سحب مجلس محلي موظفين بسبب مخاوف على سلامتهم، وقالت الشرطة إنها تخطط لزيادة الدوريات عند نقاط الدخول.