موظفو الحكومة في الأردن يعودون لأعمالهم بعد العيد

قال وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام إن الحكومة قررت الاثنين السماح لموظفي الدولة بالعودة لأعمالهم يوم 26 مايو أيار بعد انقطاع استمر نحو شهرين فرضته السلطات في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أمجد العضايلة إن موظفي الحكومة الذين يشكلون معظم القطاع العام سيعودون للعمل عقب عطلة عيد الفطر.

وأضاف أن الحكومة ستواصل فرض حظر التجول الليلي حتى إشعار آخر وذلك رغم تخفيف قيود العزل العام الصارمة خلال الأسبوعين الماضيين بالسماح لمعظم الأنشطة التجارية باستئناف أعمالها.

وأعلن العضايلة تمديد ساعات خروج المواطنين لغاية الساعة السابعة مساء اعتبارا من الثلاثاء ووفق الآلية المطبقة حالياً.

كما أعلن أن عطلة عيد الفطر ستكون من صباح السبت 23 آيار وتنتهي ليل الاثنين 25 آيار، ويكون أول أيام العيد حظر شامل لمسير المركبات والسماح للمواطنين بالتجول سيرا على الأقدام.

وسمحت الحكومة للمواطنين الخروج باستخدام مركباتهم ثاني أيام العيد ولغاية الساعة 7 مساء بدون السماح بالتنقل بين المحافظات الا لحملة التصاريح، ويكون التنقل بحسب الأرقام الفردية والزوجية

وشدد على أن يوم الجمعة من كل أسبوع حظر تجول شامل لاشعار آخر، وسيتم صرف الرواتب منتصف الأسبوع المقبل.

وفي الغضون، أعلن وزير الصحة سعد جابر الاثنين، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 562 حالة.

كما أعلن جابر تسجيل حالة شفاء واحدة وعدم تسجيل أي حالة وفاة، ليصبح مجموع الحالات التي لا زالت تتلقى العلاج في المستشفيات 108 حالات، فيما أجري اليوم نحو 4 آلاف فحص مخبري ليصبح مجموع الفحوصات التراكمية التي أجريت منذ بداية الوباء 119 ألفاً و260 فحصاً.