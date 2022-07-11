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موظفو الكعبة تفانٍ بخدمة آلاف المسلمين يوميا

منشور 11 تمّوز / يوليو 2022 - 11:00
موظفو الكعبة تفانٍ بخدمة آلاف المسلمين يوميا

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