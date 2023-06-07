موظف في الاستخبارات الأمريكية: نمتلك مركبات فضائية قادمة من خارج الأرض

أفاد ديفيد جراش، الذي كان موظفًا سابقًا في أحد أجهزة الاستخبارات الأمريكية، بأن البنتاغون نجح في الحصول على مركبات فضائية قادمة من خارج الأرض ضمن برنامج عسكري سري. وأكد جراش ذلك خلال مقابلة مع قناة "نيوز نيشن" يوم الثلاثاء الماضي.

وزعم أن الولايات المتحدة تمتلك "مركبات جوية سليمة وجزئيًا سليمة" من أصل خارجي، حيث هبطت بنجاح أو تحطمت أثناء الهبوط.

وأشار جراش إلى أن البنتاغون قد حصل على هذه المركبات عن طريق برنامج عسكري سري مخصص لاستكشاف المركبات الفضائية الأجنبية، ويعود تاريخ هذا البرنامج لعقود ماضية وما زالت السلطات الأمريكية تمارسه.

وأكد جراش، البالغ من العمر 36 عامًا، أنه لا يزال يحصل على وثائق سرية تتعلق بهذا البرنامج من موظفين حاليين وسابقين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وأشار جراش إلى أنه وفقًا للمعلومات المتاحة، تم العثور في بعض الأحيان على طيارين ميتين داخل هذه المركبات، وعلى الرغم من أن هذا الأمر قد يبدو صعبًا في التصديق، إلا أنه حقيقي بحسب تأكيده، ومدعوم بالبيانات التي تمت دراستها بشكل تجريبي وتوثيقها بشكل كامل. وأكد أيضًا وجود حياة أخرى في الكون بجانب البشر.

