موعد عيد الفطر فلكيا في مصر والاردن

حددت مصادر علمية في مصر والاردن موعد عيد الفطر السعيد، وذلك استنادا الى معلومات فلكية، وتقول مصادر اردنية ان العيد فلكيا سيكون الجمعة لكن رؤية الهلال مستحيلة بالعين المجردة في هذا التاريخ

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر جاد القاضي، بأن موعد هلال شهر شوال وعيد الفطر المبارك لعام 1444 هجرية سيكون يوم الجمعة 21 نيسان / ابريل 2023 وذلك استنادا الى الحسابات الفلكية

وقال : سيولد هلال شهر شوال الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20/4/2023م وهو يوم الرؤية، فيما يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية.

وفي الاردن افادت تقارير صادرة عن رصد الأهلة والفلك إلى أن هلال شهر شوال سيتولد في الساعة 07:14 صباح يوم الخميس الموافق 20/4/2023 الموافق 29 رمضان 1444 ، ونقل موقع تلفزيون رؤيا المحلي عن مصدر فلكي طلب عدم الكشف عن اسمه قوله ان رؤية هلال شوال مساء الخميس ستكون غير ممكنة في الأردن وجميع الدول العربية والإسلامية.

وقال المصدر وفق القناة الاردنية ان الهلال سيغيب في الدول العربية والإسلامية كافة بعد الشمس بمدة تتراوح ما بين 22 دقيقة في أبو ظبي إلى 35 دقيقة في مراكش في أقصى غرب العالم الإسلامي ، ومع وجود فرصة لإمكانية رؤية الهلال بالتلسكوب في المغرب وبصعوبة.

وقال المصدر ان عيد الفطر بالاعتماد على رؤوية الهلال فلكيا ستكون يوم الجمعة الموافق 21/4/2023 أول شهر شوال اما اذا اعتمد على رؤيته بالعين أو التلسكوب فيتوقع أن يكون يوم السبت الموافق 22/4/2023 هو أول أيام شهر شوال.

