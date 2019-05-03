موقع الحراك الاخباري الجزائري يطلق خدماته الاخبارية

برؤية فريدة وجديدة، انطلق على شبكة الإنترنت موقع "الحراك الجزائري" www.alhirak.com/news ليكون أول موقع إخباري جزائري متخصص في الشأن المحلي المحض، ويأمل ان يغدو بوابة الباحثين عن الخبر المحلي الجزائري في الوقت الذي تمر البلاد بمنعطف تاريخي وحراك شعبي حاسم

يقوم على موقع الحراك الاخباري الجزائري ثلة مؤهلة ومدربة من الكوادر الاعلامية واساتذه في عالم السوشيال ميديا هدفهم ايصال الخبر بحيادة تامة، انحيازها الوحيد هو لمصلحة الجزائر فيما سيسهم في زيادة التعريف بالجزائر والاحداث الدائرة فيها سياسيا واقتصاديا وثقافيا ورياضيا وغيرها من المجالات الواسعة والساحات الكبيرة والعميقة التي تحمل الاخبار من هذا البلد