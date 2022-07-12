موقع تسجيل الناخبين التونسيين يتعرض إلى 1700 هجوم إلكتروني

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض موقع تسجيل الناخبين إلى 1700 هجوم إلكتروني أو اختراق، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تحقق في الأمر.

وخلال اجتماع بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، أكد سعيد ضرورة احترام القانون وحياد كل المرافق العمومية، منوها بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية استعدادا للموعد التاريخي يوم 25 يوليو الجاري.

كما تم عرض الاختراقات للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع.

وفي هذا الإطار، تم فتح بحث عدلي بإذن من النيابة العمومية ووقع الكشف، إلى حد الآن، عن 1700 هجوم إلكتروني أو اختراق، وتم الاستماع إلى 7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة في انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث.

دعوات للحوار

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، الحكومة إلى العودة “فورا” إلى طاولة الحوار، معبرا عن استعداده لنقاش كل الملفات بشفافية.

جاء ذلك وفق الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال لقائه في مقر الاتحاد بالعاصمة وفدا من صندوق النقد الدولي بحسب ما نقله موقع “الشعب نيوز” التابع للمنظمة النقابية التونسية.

وطالب الاتحاد (أكبر منظمة عمالية في تونس) “بالرجوع الفوري لطاولة الحوار”، معبرا عن “استعداده لنقاش جميع الملفات في نطاق الشفافية وتبادل المعطيات وكشف البرنامج الحقيقي للحكومة”.

وأكد أن “الحوار الجدي والمسؤول هو السبيل الوحيد لبلورة برنامج تونسي-تونسي لإصلاحات قابلة للتطبيق”.

وشدّد الاتحاد، على “أهمية المحافظة على القدرة الشرائية للعمال واحترام مصداقية التفاوض والقيام بإصلاحات شجاعة تمكّن من إطلاق إمكانات الاقتصاد التونسي”.

وقبل نحو أسبوعين اتخذت الهيئة الإدارية للاتحاد قرار الإضراب في القطاع العام، وفوّضت المكتب التنفيذي لتحديد تاريخه لاحقا، بعد تنفيذ إضراب عام ليوم واحد في 16 يونيو/ حزيران الماضي للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين.