موقع سوري يكشف معلومة مثيرة عن القصف الإسرائيلي على حماة

قال موقع سوري معارض، إنه حصل على تفاصيل بعض الأحداث التي ترافقت مع الهجوم الإسرائيلي على مواقع تتمركز فيها مليشيات إيرانية في "مصياف" بمحافظة حماة السبت.

وذكر موقع "زمان الوصل" المعارض أنه في تمام الساعة 2:30 من صباح يوم السبت 13/4/2019، سمع دوي ثلاثة انفجارات قوية جدا، استهدفت ثلاثة مبانٍ في معمل "الزاوي" في مركز البحوث العلمية قرب "مصياف".

وبعد دقيقتين فقط، تلا الانفجارات الثلاثة، انفجاران كبيران استهدفا مبنيين في معسكر الطلائع في منطقة "الشيخ غضبان" بالقرب من مركز البحوث العلمية، تبين أن الانفجارات الخمسة ما هي إلا ضربات جوية بصواريخ جو/أرض من طائرات "إسرائيلية" استهدفت الموقعين.

وبخلاف ما ذكرت وسائل إعلام النظام بأن المضادات الجوية قد تصدت لهجوم جوي معادٍ، وأسقطت بعض القذائف الجوية، فقد نقل الموقع عن مصدر لم يسمه قوله؛ إن أحد ضباط طواقم الدفاع الجوي التابعة للواء "99 كفادرات" المنتشرة حول الموقع المستهدف، ذكر له أن أوامر إطلاق النار على الأهداف المعادية وصلت من المستوى الأعلى إلى الطاقم المناوب في اللواء 99، بعد دقيقتين من انتهاء الهجوم الإسرائيلي.

وكشف الموقع أن الأوامر أسندت إلى طواقم المدفعية المضادة للطائرات من عيار 23 ملم فقط، وليست إلى طواقم الصواريخ الرادارية والحرارية الموجهة المنتشرة بكثرة حول الموقيعن المستهدفين، مثل صواريخ "الكفادرات" ضمن كتائب اللواء 99 المنتشرة حول الموقعين، وصواريخ "فولغا/ بتشورا" ضمن كتائب اللواء 66 المنتشرة في تلك المنطقة، فضلا عن صواريخ "s-200وs-300" المنتشرة في مركز انتشار الفوج 49 في تلك المنطقة.

ويؤكد الموقع المعارض أن نظام الأسد "لا يمتلك القدرة على اتخاذ القرار العسكري بالتصدي للغارات الجوية الإسرائيلية، على الرغم من الهجمات المتكررة على مراكز البحوث العلمية التابعة له".

وحسب الموقع، فإن مخابرات النظام ضربت خلال أقل من ساعة من تنفيذ الضربة، طوقا أمنيا على المكان المستهدف من الاتجاهين المؤديين إلى المنطقة من جهة حماة ومن جهة مصياف حتى الساعة 22,00 ليلا، ولم يسمح بمرور المركبات المدنية نهائيا خلال هذه الفترة الزمنية، لكن شوهدت بعد أقل من ساعة من انتهاء الضربة سيارت إسعاف في أوقات متلاحقة حتى الساعة العاشرة صباحا، إضافة إلى سيارات يعتقد أنها لمخابرات النظام وللبحوث العلمية.

وحول الخسائر البشرية، قال الموقع إنه علم أن ثلاثة أشخاص انتشلوا وأن ما يقرب من 15 شخصا أسعفوا، وهم مصابون بجروح مختلفة ولم يتم بدقة معرفة الأشخاص المصابين هل هم مدنيون.



وكان التلفزيون السوري ذكر، السبت، أن طائرات إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا قرب محافظة حماة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجراح، فيما تصدت الدفاعات الجوية لبعض الصواريخ وأسقطتها.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سنا) والتلفزيون السوري، إن طائرات إسرائيلية استهدفت "أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف في ريف حماة".

وأضافت سانا: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها...، (مما) أسفر عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة مقاتلين بجروح".