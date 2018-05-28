موقع معارض: قرار لجيش الأسد يصدم إيران وحزب الله

نشر ناشطون ما قالوا إنها صور تظهر مجموعة من عناصر مليشيا الأسد داخل مطار الضمير العسكري

ذكر موقع سوري معارض أن جيش الأسد اتخذ قرارا قبل أيام سيعتبر بمنزلة مس بالوجود الإيراني في سوريا.

وأفاد موقع "زمان الوصل" المعارض، نقلا عمن وصفه بأحد مصادره الخاصة في جيش النظام، أن قائد القوى الجوية والدفاع الجوي اللواء الطيار "أحمد بلول" أصدر قرارا خلال الأيام القليلة الماضية بمنع استخدام "هنغرات" الطائرات في المطارات السورية كافة، إلا من قبل عناصر القوى الجوية لإقامة الطائرات ضمنها.

وجاء قرار "بلول"، وفق الموقع المعروف بنشر أسرار من داخل المؤسسة العسكرية السورية، عقب الضربة الجوية الأخيرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد مطار الضبعة بريف حمص.

وكشف الموقع أن "الهنغرات" المستهدفة بالغارة الأخيرة التي تتمركز على جانبي رأس المهبط الغربي من الشمال والجنوب في مطار الضبعة، كانت تستخدمها المليشيات الإيرانية لعدة أغراض منها تخزين الذخائر وإقامة ورش تصنيع حربية خاصة بهم –وإقامة عناصر المليشيات فيها.

قرار "بلول"، حسب الموقع، أعقب استدعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبشار الأسد إلى "سوتشي" والطلب منه إخراج القوات الأجنبية من سوريا في إشارة إلى مليشيات إيران الشيعية في سوريا.

واستهدف سلاح الجو الإسرائيلي خلال الأشهر القليلة الماضية مقار تتمركز فيها قوات إيرانية، ما أدى إلى حالة من الرعب بين عناصر النظام ضباطا وصف ضباط في القواعد الجوية التي يوجد فيها الإيرانيون.

وحسب الموقع المعارض، فإن قرار "بلول" إشارة إلى بدء النظام بالطلب من إيران إغلاق مقراتها في بعض المواقع العسكرية الحساسة، مثل المطارات كخطوة أولى للطلب من القوات الإيرانية ومليشياتها الخروج من سوريا في وقت لاحق.

وتتمركز القوات الإيرانية ومليشياتها منذ عام 2012 وحتى عام 2018 تباعا في عدة مطارات حربية سورية، وهي: "بلي، المزة، دمشق الدولي، السين، تي فور، تدمر، الشعيرات، الضبعة، حماة، النيرب، كويرس، دير الزور"، ويُستخدم في كل مطار عدد من هنغرات الطائرات لأغراض تمركز الطيران المسير أو إقامة الأفراد في ملاجئها أو إقامة ورش خاصة أو تخزين الذخائر الخاصة بهم.

يذكر أن نائب وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، أعلن الأربعاء الماضي، أن انسحاب أو بقاء القوات الموجودة في الأراضي السورية هو شأن يخص الحكومة السورية وحدها.

وأكد المقداد أن الحكومة السورية دعت حلفاءها في المنطقة لمساعدتها في القضاء على الإرهاب، ومنها القوات الروسية والإيرانية وحزب الله.

ونوه إلى أن انسحاب إيران وحزب الله من سوريا غير مطروح للنقاش، ولن نسمح بذلك.