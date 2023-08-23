موقف خطير من اردوغان اتجاه روسيا قبيل لقائه بـ بوتين

اتخذ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان موقفا خطيرا من روسيا واطلق تصريحا ناريا في الوقت الذي كان يستجدي لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اجل اللقاء المقرر بينهما في وقت سابق

وكالة انباء الاناضول الرسمية التركية نقلت اعلان عن الرئيس اردوغان باعلانعه عدم اعتراف بلاده بضم روسيا لشبه جزيرة القرم وتعتبره غير شرعي

تركيا ومنذ اعلان روسيا ضم شبه جزيرة القرم عملت في الاتجاه المعاكس حيث قامت بدعم شخصيات وكيانات تطالب بالاستقلال وبثت الشائعات التي تزعم وجود تضييق وحصار على اهالي القرم خاصة المسلمين منهم

المصادر الخاصة افادت ان الهدف التركي لا يسعى الى سيطرة اوكرانيا على القرم مجددا، بل ان انقره تحاول فرض سيطرتها على شبه الجزيرة واحتلالها بعد احداث اضطرابات ومشاكل امنية وسياسية فيها كونها تعتقد باحقيتها بالسيطرة على الجزيرة التي كانت ضمن الدولة العثمانية

الرئيس التركي كان قد اعلن اول امس الاثنين إنه قد يلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الشهر المقبل، مضيفا أن وزير الخارجية التركي يعتزم زيارة موسكو لإجراء محادثات والتحضير للقاء وقال "في كل تواصلنا مع الرئيس بوتين والجانب الروسي، سواء في المحادثات الهاتفية أو غيرها، كان موقفه إيجابيا فيما يتعلّق بصفقة الحبوب".

وكالة "سبوتنيك" قالت نقلا عن معلومات ومصادر ان أنقرة تتوقع أن يكون مكان الاجتماع في تركيا، مشيرا إلى أن أردوغان دعا بوتين في آخر محادثة هاتفية بينهما، إلى زيارة تركيا، وقد اكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف بوتين وأردوغان اتفقا على أن يتم تحديد مكان وتوقيت الاجتماع في أقرب وقت ممكن. وسيضمل جدول الأعمال للمحادثات بين الزعيمين يشمل العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية ومسألة صفقة الحبوب.