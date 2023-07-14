موقف محرج لمذيعة على الهواء مباشرة (فيديو)

في حادث غير متوقع وطريف، تعرضت المذيعة البريطانية ديبورا هاينز، التي تعمل في قناة "سكاي نيوز"، لموقف محرج أثناء تقديمها الأخبار على الهواء مباشرة.

وخلال حديثها عن وصول الرئيس الأوكراني إلى اجتماع في فيلنيوس، ليتوانيا، اقتحمت ذبابة فمها مباشرة، مما تسبب في نوبة سعال واختناق.

وقالت المذيعة بصراحة "لقد ابتلعت ذبابة" قبل أن تبتعد عن الكاميرا.

وبحسب صحيفة "ميترو" البريطانية، تصرفت ديبورا بروح دعابة في التعامل مع الحادث، وعاودت استكمال تقديم الأخبار بسرعة. وفي وقت لاحق، قامت بمشاركة مقطع فيديو للحادث المضحك على حسابها الشخصي على موقع "تويتر"



